SiS ungdomshem Bärby söker Psykolog
2025-09-17
Arbetsplatsbeskrivning
Statens Institutionsstyrelse (SiS) är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala, tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitets- och missbruksproblematik, sexuellt gränsöverskridande beteenden och pojkar med särskilt tillsynsbehov. Institutionen har även en avdelning för mottagning och behovsbedömning.
Vi vill stärka upp institutionen med ytterligare en engagerad psykolog till en av våra avdelningar för sexuellt gränsöverskridande beteenden. Institutionen arbetar utifrån en central hälso- och sjukvårdsenhet som består av sjuksköterskor, psykologer samt en konsultläkare. Organisatoriskt befinner sig psykologen under kvalitetschefen och har ett stort ansvar och inflytande och det finns möjligheter att delta i olika forskningsprojekt samt kompetensutveckling utifrån olika individuella behov.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
På SiS ungdomshem Bärby är psykologens övergripande uppdrag är att minska ungdomens risk för återfall i våld och andra antisociala beteenden genom att stärka skyddsfaktorer som syftar till att etablera en anpassning i samhället. Som psykolog arbetar du centralt men huvuddelen av din arbetstid fokuserar du på en avdelning. Du ingår i ett avdelningsteam tillsammans med enhetschef, gruppledare och behandlingssekreterare, där du bidrar i arbetet med ett psykologiskt perspektiv.
På våra avdelningar som riktar sig mot målgruppen för placerade ungdomar som har begått brott eller har riskbeteende för gränsöverskridande sexuella handlingar följer vi ett DBT-inspirerat multimodalt behandlingsprogram som heter STOPPA.
Samtliga psykologer på institutionen ägnar viss del av arbetstiden åt psykologutredningar och strukturerade risk- och behovsbedömningar. Övrigt individinriktat arbete är individuella behandlingsinsatser, bedömningssamtal och suicidriskbedömningar. Psykologens roll på SiS är konsultativ och utbildande genom arbete med traumamedveten omsorg (TMO), KBT och suicidprevention där det även ingår att handleda personal. Arbetsuppgifterna är varierande med stor möjlighet att själv strukturera och prioritera arbetet. Arbetsuppgifterna skiftar mellan avdelningarna men gemensamt för allt psykologarbete på Bärby är att arbetet sker tvärprofessionellt i vardagen med institutionens olika expertfunktioner som lärare, specialpedagog, sjuksköterskor och övrig behandlingspersonal.Kvalifikationer
• Leg Psykolog
• Erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har problemskapande beteenden
• Erfarenhet av att arbeta med personalhandledning
Meriterande
• God vana och uppskattar att arbeta i ett tvärprofessionellt team
• God kunskap om psykologisk utredning och bedömning
• Erfarenhet av arbete med klienter i låsta miljöer och/eller inom psykiatrin
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn, är ödmjuk och har lätt att samarbeta med andra. Du har lätt att ta initiativ och är van att ta ansvar för, planera och avgränsa ditt arbete. Du har också förmåga att skapa yrkesmässiga relationer, trygghet och stabilitet. Du är motiverad att hjälpa ungdomar i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-10-08
Vänligen ange referensnr 2.9.1-7942-2025 i din ansökan.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
