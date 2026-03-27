Simplex söker CE-Chaufförer inom transport - Heltid
2026-03-27
Vill du ha ett aktivt, flexibelt och välbetalt arbete inom transport? Vi på Simplex Bemanning söker nu ambitiösa och noggranna kollegor som vill jobba extra inom Transport som CE chaufför i Göteborg.
Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Lastning och lossning av gods
Leverans till kund
Truckkörning
Backning med lastbil och släp
Rangering på lagret / terminal
Vi söker dig som:
Är punktlig, ansvarstagande och effektiv
Trivs med fysiskt arbete och har en positiv inställning
Har erfarenhet av att köra bil + släp
Har ett C- eller CE-Körkort
Det är meriterande med ett truckkort
Inte räds av fysiskt arbete
Arbetstider: Dag, kväll & helg (schema kommer vecka för vecka)
Omfattning: 40 tim / vecka
Placering: Hisingen
Start: Omgånede
Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig. Förklara varför du är rätt person för jobbet och bli en del av vårt team. Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
422 53 HISINGS BACKA
För detta jobb krävs körkort.
Hisings Backa
9824291