Simplex söker CE-Chaufförer inom transport - Heltid

Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-03-27


Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Härryda, Kungsbacka eller i hela Sverige

Vill du ha ett aktivt, flexibelt och välbetalt arbete inom transport? Vi på Simplex Bemanning söker nu ambitiösa och noggranna kollegor som vill jobba extra inom Transport som CE chaufför i Göteborg.

Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Lastning och lossning av gods
Leverans till kund
Truckkörning
Backning med lastbil och släp
Rangering på lagret / terminal

Vi söker dig som:
Är punktlig, ansvarstagande och effektiv
Trivs med fysiskt arbete och har en positiv inställning
Har erfarenhet av att köra bil + släp
Har ett C- eller CE-Körkort
Det är meriterande med ett truckkort
Inte räds av fysiskt arbete

Arbetstider: Dag, kväll & helg (schema kommer vecka för vecka)
Omfattning: 40 tim / vecka
Placering: Hisingen
Start: Omgånede

Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig. Förklara varför du är rätt person för jobbet och bli en del av vårt team. Skicka in din ansökan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277)
422 53  HISINGS BACKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hisings Backa

Jobbnummer
9824291

Prenumerera på jobb från Simplex Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Simplex Bemanning AB: