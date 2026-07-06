Simlärare
Vasalundsskolan AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Helsingborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Helsingborg
2026-07-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vasalundsskolan AB i Helsingborg
Om jobbet
Simlärare Ht 2026
Under det kommande läsåret med start i vecka 35, behöver våra nyfikna och simsugna elever 2 st lärare som kan arbeta timmar på fredagar.
Du ska ha erfarenhet av att undervisa i simning. De elever som du/ni möter går i åk 2 och uppåt. Vi vill att du arbeta med oss och inte bara för oss. Notera att en egen idrottslig bakgrund inte är ett krav utan bara en merit.
Du är lika intresserad av utbildning som av bildning. Du är en förebild både som simlärare men även som person. Personliga egenskaper är viktiga.
Om arbetsplatsen
Vasalundsskolan är en fristående F-6 grundskola med ca 320 elever. Skolan är granne med Lundsbäcks koloniområde i fina och gröna Vasatorp i Helsingborg, lätt att komma till antingen med egen bil eller med allmänna kommunikationsmedel. Det kollegiala lärandet är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi arbetar med ständigt. Vi trivs tillsammans och arbetar nära varandra i arbetslag, vilket innebär att man aldrig står ensam.
Skolan är en mångkulturell skola där den svenska kulturen bor vägg i vägg med den arabiska. Närhet till eleverna, ett tydligt ledarskap och fingertoppskänsla är viktiga egenskaper som vi prioriterar hos våra lärare. För oss delar utbildning och bildning samma blodomlopp.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som både kan och vill undervisa i simning. Vår lärare i idrott -och hälsa följer upp undervisningen och samråder med dig / er om elevernas progression.
Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje elev med respekt och lyhördhet. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift eftersom våra elevers språkutveckling ständigt måste stärkas.
Du ska klara av att bli utmanad av eleverna och också kunna glädjas åt deras framgångar.
Som person är du lösningsfokuserad, prestigelös och flexibel.
Vi betraktar skoluppdraget som den viktigaste utmaningen av alla men vi ser gärna att Du har humor och kan uppskatta en avspänt kollegial arbetsmiljö.
Rekryteringsprocessen sker löpande. Hittar vi rätt person innan ansökningsdatumet gått ut, avbryts rekryteringen.Om tjänsten
Tjänsten är en viss tids anställning med tillträde i augusti 2026 när höstterminen börjar eller efter överenskommelse. Du/ni arbetar enbart på fredagar.
Giltigt utdrag från belastningsregistret måste uppvisas.
Omfattning: deltid (timanställning)
Övrigt: lunch, friskvård, fri parkering
Kollektivavtal
Lön: månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: patrick.enhav@vasalundsskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasalundsskolan AB
(org.nr 559023-6500)
Bror Engkvists Gata 31 (visa karta
)
254 59 HELSINGBORG Kontakt
Skolchef
Patrick Enhav patrick.enhav@vasalundsskolan.se 0729-880004 Jobbnummer
9994320