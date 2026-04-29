Simlärare
Hudiksvalls kommun, Kultur och Fritidsförvaltning / Säkerhetspersonalsjobb / Hudiksvall
2026-04-29
Vill du ha ett varierande jobb där du får kombinera praktiskt arbete med service och möten med människor?
Hudiksvalls kommun söker nu två simlärare till våra badhus och idrottsanläggningar. I den här rollen är du med och skapar en trygg, trivsam och välfungerande miljö för både motionärer, föreningar, skolor och allmänhet.
Tjänsten är en cirkulationstjänst, vilket innebär att du arbetar på samtliga anläggningar inom vår enhet - både i våra badhus och idrottshallar. Det ger en omväxlande vardag med bredd i arbetsuppgifterna och en chans att lära känna olika verksamheter och kollegor.
I badhusen är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att badbevakning, kassatjänstgöring, städning samt hålla i simundervisning. Det är viktigt att du är trygg i vattnet och har ett säkerhetstänk i allt du gör. För dig som vill utvecklas vidare finns även möjlighet att arbeta med babysim och vattenträning - något vi gärna ser att du är intresserad av.
I våra idrottshallar har du en vaktmästarroll där du ansvarar för att anläggningarna fungerar i det dagliga. Du förbereder lokaler inför aktiviteter, ser till att utrustningen är i gott skick och finns till hands för besökare och föreningar.
Arbetet är omväxlande och innebär tjänstgöring dagtid, kvällar och helger, då våra anläggningar är tillgängliga för många olika verksamheter.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får använda både huvudet och händerna. Du gillar att samarbeta, men tar också eget ansvar och gillar att lösa problem när de dyker upp. Här får du ett aktivt arbete där du gör skillnad - varje dag. Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
På badhusen är huvuduppgifterna:
planera och genomföra simundervisning med skolornas elever.
dokumentera och följa upp simkunnigheten enligt gällande mål.
i samarbete med övriga medarbetare planera och genomföra kurser och aktiviteter i badets regi.
badbevakning.
städning av verksamhetens alla lokaler.
kassatjänstgöring.
rapportering och datahantering i de program som Hudiksvalls kommun använder
ge god service till badens besökare
På idrottshallen är huvuduppgifterna:
städ
underhåll
ge service och vara föreningar behjälpliga
organisera och planera inför föreningars matcher och träningar
vaktmästeriProfil
För att passa i rollen vill vi att du:
Är intresserad av att jobba med människor, i alla åldrar.
Är serviceinriktad och sätter alltid kunden i första hand. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Drivs av viljan att vara med och utveckla badhusens och idrottshallarnas verksamhet efter behov och efterfrågan.
Är kreativ och nytänkande. Du kommer ofta med idéer och nya infallsvinklar i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till resultat.
Är lösningsfokuserad, se lösningar på problem som kan komma upp.
Är flexibel. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar.
Är strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Arbetar självständigt och tar ansvar. Du har mod att agera efter vad du tror är bäst, och tar ansvar för det.
Kan samarbeta och jobba bra i grupp
Du är utbildad simlärare eller villig att utbilda dig
Om förvaltningen
Vi lånar ut en miljon böcker genom våra bibliotek. Vi låter barn vara kreativa, använda sin upptäckarglädje och problemlösningsförmåga i Mulle Mecks sagovärld. Genom vår kulturskola kan elever hitta rörelseglädje och lära sig spela instrument - helt avgiftsfritt dessutom! Här kan våra ungdomar hänga med sina kompisar på någon av våra fritidsgårdar. I våra badhus lär vi barn och vuxna att simma och upptäcka vattnets stärkande kraft. Vi är med och stöttar vårt rika föreningsliv på olika sätt. Vi låter barn, unga och vuxna upptäcka kultur. Vi är kultur- och fritidsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun



824 30 HUDIKSVALL
Hudiksvalls kommun, Kultur och Fritidsförvaltning Kontakt
Peder Frisk peder.frisk@hudiksvall.se 065019870
