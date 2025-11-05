Simlärare
2025-11-05
Åhus Vattenharmoni AB är ett privat företag som bedriver babysim och simskoleverksamhet i Kristianstad och i Furuboda. Vi arbetar med barn från 3 månader upp till 6 år och har ca 300 barn som simmar hos oss varje vecka.
Instruktörer sökes till världens bästa arbete! Det här är ett strålande tillfälle att bli en del av vårt fina gäng! Du får vara med och följa barnet på sin väg från nybörjare fram till att det simmar som en fisk, ovan och under ytan. Det är en ynnest att på precis alla pass få uppleva så mycket glädje och att få känna att det arbete vi lägger ner ger resultat! Vi gör vårt allra bästa för att våra simmare ska längta till simskolan varje vecka!
Undervisningen bygger på upplevelser och glädje i vattnet när vi tränar olika vattenvaneövningar och simning. Från 3-årsåldern har vi varje gång nya teman (bla cirkus, Astrid Lindgren, pirater och pussel) samtidigt som övningarna är desamma eller snarlika. Det gör att barnen känner igen sig samtidigt som upplevelserna är spännande varje gång. Simsätten vi tränar är ryggsim, crawl, livräddningsrygg och bröstsim. Vi anpassar övningar och simsätt efter barnets nivå. Andra övningar såsom att hoppa i och vända tillbaka, flyta, glida och dyka efter leksaker ingår också. Genom alla kurser är säkerhet i och vid vatten viktig.
Vi håller till på Kristianstads Badrike. Där är fantastiskt fint och vi är en del av den stora fina verksamheten på badet.
Tjänsten gäller ett eller två pass på helgen. Vi startar med praktik nu i höst för att i januari vara redo för egna grupper, tillsammans med en kollega.
Du arbetar som simlärare med barn från 2-6 år. Barnet har sin förälder med i vattnet så du undervisar både barnet och dess förälder, såväl enskilt som i grupp.
Vi förväntar oss att du är engagerad, positiv och har lätt för att kommunicera med barn och föräldrar. Du måste vara tydlig, lyhörd och flexibel i din ledarroll. Pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av arbete med barn är meriterande. Det är bra om du är utbildad simlärare eller själv har simtränat.
Varmt välkommen med din ansökan som simlärare hos oss!
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: info@vattenharmoni.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Simlärare". Arbetsgivare Åhus Vattenharmoni AB
(org.nr 559028-1407) Kontakt
Jessica Linde info@vattenharmoni.se 0709-696910 Jobbnummer
