Silviasyster till Attendo Ljung, Värmdö

Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu en Silviasyster till Attendo Ljung på Värmdö. Attendo Ljung är ett äldreboende med 56 platser samt en dagverksamhet för äldre med en demensdiagnos. Vi drivs sen 2009 på entreprenad i uppdrag av Värmdö kommun och vi ingår nu ett nytt avtal från 1 december där vi som ett mervärde har lagt in en Silviasyster eller en undersköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet efter avslutad specialistutbildning i verksamhet för personer med demenssjukdom.
Verksamheten har varit Silviahemscertifierad sen 2022 och har en hög kundnöjdhet enligt Socialstyrelsen brukarundersökning (2025). Medarbetarna trivs på jobbet och våra medarbetarundersökningar visar en hög rekommendationsbenägenhet för vår arbetsplats.
Om rollen
Vi söker nu dig som är Silviasyster genom Silviahemmets högskola eller utbildad demensspecialiserad undersköterska via yrkeshögskola. Du har därmed gedigen specialistkompetens inom demensvård och ansvarar för handledning i evidensbaserade metoder och individanpassning inom omvårdnaden. Rollen omfattar även förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, med fokus på att stärka den enskildes välbefinnande och livskvalitet. Genom individuella samtal och samtalsgrupper identifieras och motverkas tidiga tecken på ensamhet, oro och psykisk ohälsa.
Du kommer arbeta 60 % som Silviasyster och 40 % som undersköterska schemalagd på demens avdelningarna.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Implementera och följa upp Demenskompassen, handleda verksamhetens närståendeombuden, leda, planera och följa upp BPSD-arbete
Silviasystern är en viktig del av verksamhetens aktivitetsorganisation där även aktivitetssamordnare, rehabpersonal och aktivitetsombud samt gruppchefer ingår.
Silviasystern leder själv minst en specialanpassad aktivitet per vecka och arbetar aktivt med reminiscensmetodik, sensorisk stimulering och social interaktion för att främja kognitivt och emotionellt välbefinnande.
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål. Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Du är diplomerad Silviasyster genom Silviahemmets högskola eller utbildad demensspecialiserad undersköterska via yrkeshögskola.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
Körkort B
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 251130 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning tillämpas
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Dagtid, helg 2 av 6.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Veronique Annink, veronique.annink@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9557003