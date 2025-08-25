Signalspaningsoperatör
2025-08-25
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en signalspaningsoperatör till Linköpingsområdet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som signalspaningsoperatör hör du till en enhet inom avdelningen för signalunderrättelser. Avdelningen har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. FRA:s signalspaning syftar till att ge information och förvarning om förhållanden i omvärlden.
I rollen som signalspanare med inriktning på teknisk kommunikationsspaning på flygburen plattform är du den första länken i en spännande produktionskedja. Du gör den första bedömningen av det material som senare kommer att presenteras som färdiga rapporter till våra uppdragsgivare. En del av ditt arbete består i att finna, identifiera, lägesbestämma och rapportera främmande signaler.
Under flygpassen är du en del av ett lag som jobbar tätt ihop för att lösa den gemensamma uppgiften. Arbetet ombord är utmanande och stundvis intensivt. Tiden mellan flygpassen är du på kontoret och arbetar självständigt med analys. Fysisk träning är en naturlig del av ditt arbete då flygtjänsten kräver att du genomför årliga fysprov enligt försvarsmaktens baskrav. Din tjänst börjar med en internutbildning som kan komma att förläggas utanför den ordinarie tjänstgöringsorten i Linköping.
Rollen innebär tjänsteresor, särskilt under din första anställningstid. Du kan också komma att växeltjänstgöra på andra orter i Sverige. Det är därför viktigt att du är flexibel och inställd på att resa och arbeta på olika platser. Du bör också vara beredd på att tillbringa tid borta från hemmet och din ordinarie arbetsplats.
Rollen inkluderar resor under kontorstider i kombination med kontorsarbetet.
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning teknisk/naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande kunskaper
God datorvana
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskaper om sambands- och ledningssystem, telekom eller radiokommunikation
Kunskaper om militära system, plattformar eller teknik
Programmerings- eller systemkunskaper
Kunskaper inom ryska språket
Arbetat inom Försvarsmakten eller försvarsindustrin
Arbetat inom IT-området, telekom eller radio
Arbetat med mätutrustningar eller andra tekniska analysverktyg
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi söker dig som kan arbeta på ett strukturerat sätt även i föränderliga omständigheter. Du är en person som trivs med att ibland arbeta under ibland pressade förhållanden där du håller dig stabil, fokuserad och samt ser saker ur ett realistiskt perspektiv. Du har en förmåga att fokusera på rätt saker för att driva dina arbetsuppgifter vidare på ett självgående sätt. Du tar ansvar för ditt arbete och ser positivt på förändring. Vi söker dig som kan prioritera, planera och organisera dina ditt arbete samt kan arbeta mot uppsatta tidsramar på ett effektivt sätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Linköpingsområdet. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 3701. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-21.
Referensnummer 2025FRA445-4.
Referensnummer 2025FRA445-4.
