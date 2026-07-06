Signalskyddschef sökes till Försvarshögskolan
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Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Försvarshögskolans säkerhetsavdelning söker nu en signalskyddschef.
Om arbetsplatsen
Säkerhetsavdelningen är organiserad som en del av lärosätets verksamhetsstöd och omfattar beredskap, krisberedskap, signalskydd, säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Befattningen är en del av området säkerhetsskydd och verksamhetsskydd men kan även komma att bli engagerad i övriga områden. Anställningen är placerad i stockholm.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Du leder, samordnar och administrerar arbetet inom signalskydd på Försvarshögskolan. Arbetsuppgifterna kommer att vara av både operativ och strategisk karaktär där arbetet innebär en hög grad av samarbete och samverkan såväl internt inom myndigheten och tillsammans med externa aktörer.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
ansvara och driva aktiviteter och projekt inom signalskydd inom bland annat materiel, utbildning och kontroller
ansvara för att, tillsammans med signalskyddsorganisationen, programmera och läsa in förekommande uppdateringar och ominstallationer i signalskyddssystem
utveckla och skriva interna bestämmelser inom signalskydd
utbilda personal på signalskydd och signalskyddssystem
Arbetsuppgifterna kan förändras över tid eftersom verksamheten utvecklas. Du kommer ha ett nära samarbete med säkerhets- och säkerhetsskyddschefen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
utbildning och behörighet som signalskyddschef
relevant akademisk examen eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som Försvarshögskolan bedömer som likvärdig
flerårig och gedigen arbetslivserfarenhet inom signalskyddsarbete
god kunskap om aktuella författningar inom signalskyddstjänsten och säkerhetsskyddområdet
mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i offentlig sektor, med fördel från statlig myndighet och/eller universitet- och högskola
teknisk kunskap gällande IT och signalskydd
kunskap inom it-säkerhetsområdet
relevant kunskap inom säkerhetsskydd förvärvad genom utbildning eller arbetslivserfarenhetDina personliga egenskaper
Det är viktigt att du har ett gott omdöme, professionell inställning och hög integritet.
Du är strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp i en händelsestyrd verksamhet där du kan planera, prioritera och leverera med en flexibel inställning. Du leder och organiserar ditt arbete framåt och tar egna initiativ utifrån ett helhetsperspektiv.
Arbetet kräver en god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda relationer och du har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat i arbetsgruppen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Detta är en tillsvidareanställning på heltid, som inleds med sex månaders provanställning.
Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap Säkerhetsskyddslagen. Svenskt medborgarskap kan komma att krävas.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan -FHS/Förmåner/anställd. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev. I det personliga brevet ber vi dig motivera varför tjänsten intresserar dig, vilka av dina kunskaper och erfarenheter som är mest relevanta samt hur du tror att du kan bidra i rollen som signalskyddschef hos oss.
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 153/2026. Din ansökan ska vara inskickad senast den 19 augusti 2026.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 153/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
)
115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Kontakt
Bitr. säkerhetschef
Emma Lejon-Avrin Emma.Lejon-Avrin@fhs.se Jobbnummer
9993099