Siemens i Trollhättan söker TIG-svetsare - Skill Rekrytering & Bemanning AB

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Svetsarjobb / Trollhättan2021-04-08Om du har erfarenhet av TIG-svetsning så kan detta vara din nästa utmaning. På Siemens erbjuds du en roll där du får tillverka spännande produkter enligt höga kvalitetskrav. Låter det som något för dig? Sök redan idag!2021-04-08Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. På Siemens Energy arbetar 2600 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året.Som svetsare hos Siemens kommer du främst att arbeta med manuell TIG-svetsning i material med höglegeringar av nickel. Du arbetar i rostfritt stål från plan plåt till färdig produkt, med detaljtillverkning och i tjocklekar upp till 8 millimeter. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är även mätning, montage, plåtslageri, fixturhantering etc. Du dokumenterar även ditt arbete enligt gällande kvalitetskrav.Arbetstiden är 2-skift.Vi söker nu dig som har erfarenhet inom TIG-svetsning och som är van vid att arbeta enligt höga kvalitetskrav. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av att svetsa nickelbaslegeringar men inget krav. Truck- och traverskort är ett krav men har du inte det i dagsläget går det att ordna i samband med start.Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning i arbetet. För att lyckas i tjänsten bör du vara en lagspelare som trivs i samarbete med dina kollegor. Vidare är du bra på att planera ditt arbete så att du håller överenskomna deadlines. Som person är du noggrann och löser de problem som dyker upp, antingen själv eller tillsammans med dina kollegor.AnsökningsförfarandeDu är välkommen med din ansökan så snart som möjligt via vår hemsida, skill.se. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Vid frågor gällande tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Christian Andersson-Gran på christian.andersson-gran@skill.se eller 072-543 40 10.Sök redan idag!Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Skill Rekrytering & Bemanning AB5680038