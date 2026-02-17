Shipping Coordinator till Tarkett
2026-02-17
Vill du arbeta i en internationell miljö där du får kombinera struktur, service och affärsansvar? Är du en mogen och trygg person som trivs med att ta fullt ägandeskap för dina marknader - och samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Om rollen
Som Shipping Coordinator på Tarkett Ronneby representerar du verksamheten gentemot våra säljbolag och kunder globalt. Ronneby är centrallager för den nordiska marknaden och global leverantör av de produkter som produceras lokalt. Rollen är varierande, ansvarsfull och utspelar sig i en dynamisk miljö där snabba beslut och god samarbetsförmåga är avgörande.
Du ansvarar, driver och koordinerar leveranser med hög kvalitet och service. Våra kunder är våra säljbolag, och du blir en nyckelperson i att säkerställa att rätt produkter når rätt marknad i rätt tid.
Du arbetar med alla typer av transporter - sjöfrakt, vägtransport och flygfrakt - och hanterar hela flödet från bokning till leverans och uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Daglig kontakt med speditörer och interna intressenter
• Proaktiv och lösningsfokuserad problemlösning för att möta kundernas behov
• Framtagning av skeppningsrelaterade dokument
• Exportklarering och tullhantering
• Bokning och koordinering av sjö-, väg- och flygtransporter
• Löpande support och informationsgivning till våra säljbolag
Rollen innebär frihet under ansvar och stora möjligheter att utvecklas inom internationell logistik.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom intern och transportlogistik. Tullkompetens och erfarenhet av reklamationshantering är meriterande.
Som person är du:
• Mogen och trygg i din yrkesroll
• Ansvarstagande och van att ta ägandeskap för dina marknader
• Positiv, lösningsorienterad och serviceinriktad
• Strukturerad, noggrann och analytisk
• Stresstålig med förmåga att hantera flera parallella flöden
• En lagspelare som bidrar till ett öppet och stöttande klimat
Du trivs i ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra, delar kunskap och gemensamt skapar resultat. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt - koncernspråket är engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Tarkett
Tarkett har över 140 års erfarenhet och är en världsledande aktör inom innovativa golvlösningar. Med cirka 12 000 medarbetare och 34 produktionsanläggningar världen över säljer vi 1,3 miljoner kvadratmeter golv varje dag till sjukhus, skolor, bostäder, hotell, kontor, butiker och idrottsanläggningar.
Hos oss får du:
• En dynamisk och internationell arbetsmiljö
• Möjligheter till kontinuerlig kompetens- och karriärutveckling
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Ett starkt fokus på arbetsmiljö och hållbarhet
• En central roll i ett engagerat och framåtsträvande teamPubliceringsdatum2026-02-17Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du ta nästa steg i din logistikkarriär och bli en del av ett globalt företag där ditt ansvar och din insats verkligen gör skillnad? Då ser vi fram emot din ansökan.
I den här rekryteringen samarbetar Tarkett med Jefferson Wells. Får du tjänsten kommer du att anställas av Tarkett. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 070 377 07 47.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Ekenäsvägen 1 (visa karta
)
372 73 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlshamnsvägen 4 Kontakt
Carina Berg Carina.Berg@jeffersonwells.se +46703770747 Jobbnummer
9748702