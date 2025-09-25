Shift Leader Restaurant (Servis) och Reception, Scandic Mölndal, 85%
Scandic Mölndal ligger centralt beläget vid Mölndals Galleria med goda kommunikationer till Göteborg. Hela hotellet är nyligen nyrenoverat och har en mycket inbjudande miljö för våra gäster. Våra mötesrum är personliga och vår lobby är ett vardagsrum där våra gäster sluter upp.
Vi är alla delar av samma team och jobbar tillsammans med mycket glädje och engagemang. Vi har alltid fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Vi är övertygade om att en god stämning bland oss medarbetare leder till enastående hotellupplevelser för våra gäster.
Nu söker vi en Shift Leader Restaurant och Reception till hotellet Scandic Mölndal.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Shift Leader agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Shift Leader Restaurant och Reception?
Du som arbetar i vår restaurang är den första gästen möter i vår restaurang, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att servera mat och dryck och att ansvara för egen kassa. Du kommer även delvis arbeta i reception, där blir du spindeln i nätet och säkerställer att varje gäst får service i världsklass. Du checkar in och ut gäster, hanterar bokningar i Opera Cloud, arbetar med försäljning, säkerhet och administrativa uppgifter. Du håller koll på ankomstlistor, gästers önskemål och ser till att skapa personliga upplevelser - alltid med ett leende och en lösningsorienterad inställning.
I rollen som Shift Leader är du ansvarig för värdskap för hela hotellet både gentemot gäst och medarbetare. Förutom att vara en del av driften, har du den övergripande överblicken över gästflödet i restaurangen och ser tillsammans med teamet till att prioritera arbetsuppgifter så att verksamheten flyter så att gästerna blir nöjda. Du leder och fördelar arbetet och hanterar bemanningen under ditt arbetspass. Vid behov ges du möjlighet att utbilda nya medarbetare på hotellet och du avlastar också Restaurant Manager med vissa administrativa arbetsuppgifter.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst ett års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Du har både förmåga och vilja att arbeta med ett driftsnära ledarskap. Du är trygg i ditt ledarskap och har både integritet och säljdriv. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%
Tjänsten innebär varierade arbetstider med skift fördelat på dag, kväll och helger.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur på Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD
