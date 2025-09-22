Shift Leader Housekeeping Scandic Örnsköldsvik, deltid 90%
2025-09-22
Nu söker vi en Shift Leader inom Houekeeping till hotellet Scandic Örnsköldsvik.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Shift Leader agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad är innebär rollen som Shift Leader Housekeeping?
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga uppgiften att hotellet håller en hög standard avseende helt och rent och ser till att våra gäster få en "wow-känsla" när de kliver in på hotellet och i sitt hotellrum. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är städning av hotellrum, korridor, pentry samt allmänna utrymmen på hotellet. Du hanterar tvätt och fyller på förråd. Självklart stöttar du upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.
I rollen som Shift Leader är du ansvarig för värdskap för hela hotellet både gentemot gäst och medarbetare. Förutom att vara en del av driften, har du den övergripande överblicken över arbetsflödet i teamet. Du ser tillsammans med teamet till att prioritera arbetsuppgifter så att verksamheten flyter så att gästerna blir nöjda. Du leder och fördelar arbetet och hanterar bemanningen under ditt arbetspass och kan driva egna projekt.
Vid behov ges du möjlighet att utbilda nya medarbetare på hotellet och du avlastar också Housekeeping Manager med vissa administrativa arbetsuppgifter och utgör ersättare för Housekeeping Manager vid semester osv.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst två års erfarenhet av yrket samt erfarenhet av gästbemötande och serviceverksamhet. Du har både förmåga och vilja att arbeta med ett driftsnära ledarskap. Du är trygg i ditt ledarskap och kan uttrycka dig väl på svenska språket.
För att trivas i rollen behöver du också vara noggrann och ha ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har en god fysik, är flexibel och har god samarbetsförmåga och då alla medarbetare tillsammans ansvarar för gästens upplevelse. Du sprider god energi runt dig och är en omtänksam kollega.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid.
Provanställning 3 månader.
Din närmsta chef kommer att vara Housekeeping Manager.
Tjänsten omfattar dagtid samt helgarbete.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps, på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
Fast månads- vecko- eller timlön
