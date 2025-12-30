SFI-lärare till Komvux
2025-12-30
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Vill du vara med och göra verklig skillnad för vuxnas lärande i svenska för invandrare? Vi söker SFI-lärare till Komvux. På SFI arbetar ett team med stort engagemang, arbetsglädje och elevfokus. I vår verksamhet har vi mod att utvecklas och prova nytt, här finns en öppenhet och kollegor med specialkompetenser att byta erfarenheter med!
Vuxenutbildningen omfattar grundläggande- och gymnasial undervisning, anpassad utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Verksamheten på SFI omfattas av ca 700 studieplatser. Arbetsuppgifter
Du planerar, genomför och följer upp undervisning i svenska för invandrare (SFI). Du anpassar din undervisning efter språklig nivå och möter elever med olika förkunskaper och skolbakgrund. Du har ett nära samarbete med kollegor och ingår i ett arbetslag. Vi genomför förändringar på SFI där ett språkutvecklande arbetssätt och innehåll i undervisningen med tydlig koppling till arbetsliv och branscher prioriteras. Som lärare inom vuxenutbildningen får du möjligheter och förväntas delta i skolutveckling och verksamhetsplanering. En viktig del i utvecklingen är det kollegiala lärandet samt samverkan både internt och externt. Du är intresserad av att bidra i utvecklingen av nya arbetssätt i SFI arbetsliv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa SFI, vilket innebär att du har minst 30 hp i svenska som andraspråk. Du kan också ha en pågående utbildning som avslutas VT 2026. Att du har erfarenhet av undervisning är en förutsättning för tjänsten. Har du dessutom erfarenhet av arbete som SFI-lärare/SVA-lärare är det positivt. Kunskap eller erfarenhet om specialpedagogiskt förhållningssätt i undervisningen är ett plus. Dina IT-kunskaper är goda och du använder det i din undervisning. Du talar och skriver mycket god svenska.
Du har positiva och höga förväntningar på dina elever. Att skapa goda möten, samarbeta och jobba i team är lätt för dig. Du skapar tillgänglighet och inkludering i din undervisning och är tydlig i såväl innehåll som struktur. Om du är flexibel, modig, vågar utmana och vill bidra till verksamhetens utveckling kommer du att trivas hos oss! För rätt person är det här ett givande och stimulerande arbete där du varje dag får vara med och göra skillnad. Låter det som ett intressant uppdrag för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Sandra Fagerlönn sandra.fagerlonn@eskilstuna.se
