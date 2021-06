SFI - lärare - Kils kommun, Arbete och individ - Gymnasielärarjobb i Kil

Kils kommun, Arbete och individ / Gymnasielärarjobb / Kil2021-06-30Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och utveckling, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.2021-06-30Nu söker vi en SFI - lärare till oss i Kil.Vi är en skola med ca 45 elever, 2 SFI - lärare och ett modersmålsstöd i arabiska.Du kommer att samverka med hela Arbetsmarknad och utveckling, vilket består av Vuxenutbildningen/SFI, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagning, budget och skuld, arbetsmarknadssekreterare, vägledare inom intern arbetsmarknad samt olika projekt.Som SFI - lärare jobbar du med att undervisa svenska för invandrare. Vi möter varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Undervisningen avser elever i studieväg 1 och 2 på kurserna A och B.Vi söker dig som är legitimerad lärare med minst 30 hp i svenska som andraspråk eller på väg mot behörighet. Du har lätt för socialt samspel med deltagare såväl med kollegor. Du är kreativ, intresserad av att ta ansvar för det gemensamma utvecklingsarbetet, och du möter alla med respekt och ödmjukhet. Du har lätt för att samarbeta och är lösningsfokuserad, och du delar med dig av idéer och kunskap. Du värdesätter kollegialt lärande.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Välkommen med din ansökan!Tillträde; snarast enligt överenskommelse.Månadslön. Individuell lönesättning. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan eventuellt komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslön, individuell lönSista dag att ansöka är 2021-07-30Kils kommun, Arbete och individ5837627