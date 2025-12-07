Servitris till Medis Kök & Bar

Uniparsco AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-12-07


Är du en serviceinriktad person som älskar att arbeta i en härlig och dynamisk miljö? På Medis Kök & Bar söker vi nu fler servitriser som vill bli en del av vårt fantastiska team!

Publiceringsdatum
2025-12-07

Om företaget
Medis Kök & Bar är en populär restaurang i hjärtat av Södermalm, känd för vår avslappnade atmosfär och meny fylld med smakrika klassiker. Vi brinner för att skapa en upplevelse utöver det vanliga för våra gäster - och vi hoppas att du vill vara med på resan!

Om rollen

Som servitris hos oss är du vårt ansikte utåt. Du ansvarar för att:
• Ta emot beställningar med ett leende och ge gästerna bästa möjliga service.
• Servera mat och dryck med noggrannhet och professionalism.
• Bidra till en positiv stämning i teamet och på restaurangen.
• Hålla ordning och reda, samt säkerställa att restaurangen alltid är inbjudande för våra gäster.

Vem är du?

Vi tror att du är en person som älskar att möta människor och trivs med att arbeta i ett högt tempo. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
• Har erfarenhet av arbete inom restaurang eller service.
• Är flexibel, positiv och har lätt för att samarbeta.
• Är stresstålig och trivs med varierande arbetsuppgifter.

Vi erbjuder
• En härlig arbetsplats med kollegor som stöttar och inspirerar varandra.
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.

Så ansöker du
Låter det som en roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du vill bli en del av Medis Kök & Bar.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Med vänliga hälsningar,
Team Medis Kök & Bar

Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: Benniritter@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniparsco AB (org.nr 556677-4187)
Medborgarplatsen 29 (visa karta)
118 26  STOCKHOLM

Arbetsplats
Medis kök och bar

Jobbnummer
9632235

