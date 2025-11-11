Servitris sökes, Restaurang Zurafa
Är du vår nya service stjärna !
Nu söker vi på Zurafa i svista nya medarbetare i service. Vi söker dig som brinner för bra service och som inte är rädd för att ta steget mot kunden. Vi är ett glatt team som jobbar mot att ständigt förbättra och utveckla oss.
Det är en fördel om du har utbildning eller erfarenhet från branschen, körkort är en fördel (manuellt växlad bil). Du som söker är också flexibel, glad och snabb.
Service i restaurang samt bar och lättare städ.
Försäljningen vid bord samt, avhämtning.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: Info@zurafa.se Arbetsgivarens referens
