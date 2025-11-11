Servitris sökes, Restaurang Zurafa

Lahana Restauranger AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-11-11


Visa alla servitörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lahana Restauranger AB i Uppsala

Är du vår nya service stjärna !
Nu söker vi på Zurafa i svista nya medarbetare i service. Vi söker dig som brinner för bra service och som inte är rädd för att ta steget mot kunden. Vi är ett glatt team som jobbar mot att ständigt förbättra och utveckla oss.
Det är en fördel om du har utbildning eller erfarenhet från branschen, körkort är en fördel (manuellt växlad bil). Du som söker är också flexibel, glad och snabb.

Publiceringsdatum
2025-11-11

Dina arbetsuppgifter
Service i restaurang samt bar och lättare städ.
Försäljningen vid bord samt, avhämtning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: Info@zurafa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetssökande".

Arbetsgivare
Lahana Restauranger AB (org.nr 559225-4253), http://www.zurafa.se
Bälinge - Svista 55 (visa karta)
755 93  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Deniz Ulusoy
denizulusoy11@hotmail.com

Jobbnummer
9599667

Prenumerera på jobb från Lahana Restauranger AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lahana Restauranger AB: