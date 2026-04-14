Servitris/Servitör- Vox hotel
2026-04-14
Redo att skapa oförglömliga upplevelser?Vox Hotel ,Jönköping söker dig som är kunnig inom kundservice, med en passion för mat och för att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. Vi söker efter passionerade och talangfulla individer till vårt dynamiska team - personer som vill bidra till minnesvärda gästmöten. Vi värdesätter din entusiasm, kreativitet och engagemang för att lära dig nya saker, snarare än specifik erfarenhet.
Vad du kommer att göra:
Noggrant anteckna kundbeställningar, inklusive eventuella specialönskemål eller dietrestriktioner, och säkerställa att de kommuniceras korrekt till kökspersonalen.
Leverera mat och dryck till bordet snabbt, se till att de serveras vid rätt temperatur och kontrollera att allt är till kundens belåtenhet.
Ge uppmärksam och vänlig service, besvara kundfrågor eller bekymmer och säkerställa en positiv middagsupplevelse.
Upprätthålla god kommunikation med närmaste chef och resten av teamet.
Detta är en tillsvidare-/tidsbegränsad tjänst på [infoga procent]% med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten kräver arbete på varierande arbetspass, inklusive kvällar och helger.
Här kommer du att lyckas om du är:
Erfaren från restaurang eller bankett.
Flexibel och pålitlig, med en passion för att skapa fantastiska upplevelser.
En god kommunikatör med uppmärksamhet på detaljer.
Bekväm med att multitaska och hantera stress.
Bonuspoäng för:
Förmåga att förvandla utmaningar till möjligheter, hantera flera uppgifter samtidigt och hålla hög standard även när det blir tufft.
Stark problemlösningsförmåga och ett proaktivt arbetssätt.
Ett härligt team med stark gemenskap.
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom mat och dryck.
Vad vi erbjuder:
En spännande och varierad arbetsmiljö med högt tempo
Verktyg och stöd för att växa både professionellt och personligt
Personalrabatter och friends & family-priser på våra 200+ hotell
Fyra gratis hotellnätter per år (ta bort om det inte är en tjänst med fast anställning på minst 12 månader eller 20 % eller mer)
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer!
Om ossVi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.Redo att påbörja en spännande resa med Strawberry?
Ansök idag för att vara med och skapa oförglömliga upplevelser! Ansökningar granskas löpande, och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Intervjuer genomförs fortlöpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Vox Hotel Kontakt
Rekryterare
Nhan Phan nhan.phan@voxhotel.se Jobbnummer
9854777