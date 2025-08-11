Servitris/Servitör till Barrels
Barrels Burgers & Beer öppnade upp våren 2015 och blev en succé redan på premiärdagen. Vi håller en erkänt hög kvalitetsnivå och har bland annat utnämnts till "Bästa Restaurang Budget" och "Årets Nyöppning" i Allt Om Stockholms årliga tävling Bäst i Stan. Vi är stolta över erkännanden, men är ännu stoltare av att vi lyckats skapa en trivsam och fartfylld arbetsmiljö med en stark teamkänsla. Alla medarbetare hjälps åt att leverera en så bra kundupplevelse som möjligt och tillsammans nå uppsatta mål. Lyckas vi med det åker hela personalen på en årlig inspirationsresa för att stärka teamet och tillhörigheten ytterligare
Vi söker dig som har ett genuint intresse för restaurangbranschen och är en naturligt serviceinriktad person som sätter gästen i fokus. Du är självmotiverad, social och anpassar dig till olika situationer och tycker om att hantera det oväntade. Kommunikation är en styrka och dialogen med gäster och kollegor faller naturligt för dig. Du gillar att arbeta i en fartfylld och omväxlande miljö och kan arbeta både individuellt och i team. Den viktigaste uppgiften du har är att våra gäster lämnar oss med ett leende och en vilja att komma tillbaka.
