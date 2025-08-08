Servitris/Servitör till Baras
Stora & Goa AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stora & Goa AB i Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker dig som:
• har 1-2års erfarenhet från yrket
• brinner för att ge gästen den bästa servicen
• är noggrann och har ett utvecklat ordningssinne
• har mycket god samarbetsförmåga och bidrar till gruppen
• gärna antar utmaningar, vill utvecklas och få möjlighet att påverka
Vi söker dig som:
• har 1-2års erfarenhet från yrket
• brinner för att ge gästen den bästa servicen
• är noggrann och har ett utvecklat ordningssinne
• har mycket god samarbetsförmåga och bidrar till gruppen
• gärna antar utmaningar, vill utvecklas och få möjlighet att påverka
Vi söker dig som:
• har 1-2års erfarenhet från yrket
• brinner för att ge gästen den bästa servicen
• är noggrann och har ett utvecklat ordningssinne
• har mycket god samarbetsförmåga och bidrar till gruppen
• gärna antar utmaningar, vill utvecklas och få möjlighet att påverka
Vi önskar ett trevligt samarbete med dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: Rebecca@baras.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stora & Goa AB
(org.nr 556612-5901), http://www.baras.se
Skånegatan 59 (visa karta
)
116 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Bara Enkelt Jobbnummer
9451345