Servitris/Servitör
Hotell Ronja AB / Servitörsjobb / Vimmerby Visa alla servitörsjobb i Vimmerby
2026-01-08
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Ronja AB i Vimmerby
Vi söker glada kollegor till vår restaurang!
Hotell Ronja är ett familjeägt företag och består av hotell, restaurang och konferensavdelning med tillhörande mässhall.
Hotellet har 39 nyrenoverade hotellrum av varierande storlek och karaktär plus 6 helt nybyggda DUXSviter med tydligt fokus på design och lyx.
Vi arbetar ständigt för att ge gästen den absolut bästa gästupplevelsen och lägger stor vikt vid det personliga mötet!
Nu söker vi dig som vill jobba i vår restaurang under sommaren där du tillsammans med dina kollegor ger gästen ett trivsamt och familjärt restaurangbesök med exemplariskt värdskap och service.
Vi ser gärna att har tidigare erfarenhet av service inom restaurang eller café.
Är du en glad, utåtriktad och serviceminded person som brinner för det personliga mötet så är du rätt för oss!
Du får upplärning på plats för att känna dig trygg och säker i din yrkesroll när högsäsongen drar igång.
Vi går igenom ansökningarna löpande och anställer den vi känner är rätt även om ansökningstiden ej löpt ut.
Tjänsten kan leda till en fast anställning till hösten.
Varmt välkommen med din ansökan till jobba@hotellronja.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobba@hotellronja.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Ronja AB
(org.nr 556290-9696)
Stora mässhallsgatan 16 (visa karta
)
598 40 VIMMERBY Jobbnummer
9674258