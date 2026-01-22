Servitris och service till restaurang
2026-01-22
En liten men välkänd restaurang i centrala Stockholm söker flera medarbetare för arbete i köket, kassan, som servitriser, samt för service och städning. Vänligen skicka ditt CV, dina uppgifter, e-postadress och telefonnummer till oss på denna adress. Vi kommer att kontakta dig och boka en anställningsintervju så snart som möjligt.metomatab@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
0720223022
E-post: metomatab@gmail.com Arbetsgivare metomat AB
(org.nr 559260-7674) Arbetsplats
Tajrish restaurang Kontakt
Adam Tajrish metomatab@gmail.com 0720223022 Jobbnummer
