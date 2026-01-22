Servitris och service till restaurang

metomat AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-01-22


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos metomat AB i Stockholm

En liten men välkänd restaurang i centrala Stockholm söker flera medarbetare för arbete i köket, kassan, som servitriser, samt för service och städning. Vänligen skicka ditt CV, dina uppgifter, e-postadress och telefonnummer till oss på denna adress. Vi kommer att kontakta dig och boka en anställningsintervju så snart som möjligt.
metomatab@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
0720223022
E-post: metomatab@gmail.com

Arbetsgivare
metomat AB (org.nr 559260-7674)

Arbetsplats
Tajrish restaurang

Kontakt
Adam Tajrish
metomatab@gmail.com
0720223022

Jobbnummer
9697987

Prenumerera på jobb från metomat AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos metomat AB: