Servitris heltid/deltid/behov
Little Italy i Limhamn AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2025-09-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Little Italy i Limhamn AB i Malmö
Om jobbet
Little Italy i Limhamn AB är en pizzeria och restaurang med italiensk mat.
Vi söker nu en servitris på heltid/deltid.
Vi vill ge våra gäster en underbar upplevelse av mat för all sinnen av högsta kvalité.
Vår ambition är att ständigt erbjuda en hög servicenivå och vi strävar efter att sätta gästen i centrum och tillhandahålla en trevlig miljö.
Vi vill att du:
• har erfarenhet av servitrisyrket.
• har höga krav på hygien.
• har hög arbetsmoral.
• Vi välkomnar även sökande med någon form av anställningsstöd
Vi har öppet måndag till söndag kl. 11 till 22.
Start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: shekan1@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Little Italy i Limhamn AB
(org.nr 559198-2409)
Gjutformsgatan 8 B (visa karta
)
216 48 LIMHAMN Jobbnummer
9485437