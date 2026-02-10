Servitris / Bartender / Sommarpersonal sökes
German Beer Hall - Uppsala
German Beer Hall i Uppsala söker nu servitris, bartender samt sommarpersonal till vårt team.
Vi är en livlig restaurang med fokus på tysk mat- och ölkultur och söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo.
Vi söker dig som:
* Har ett genuint intresse för service
* Är social, stresstålig och noggrann
* Kan arbeta både självständigt och i team
* Har tidigare erfarenhet inom servering eller bar (meriterande)
Vi erbjuder:
* Varierande arbetsuppgifter inom servering och bar
* Möjlighet till heltid, extraarbete och sommaranställning
Referenser kommer att efterfrågas.
Erfarenhet är meriterande.
Låter detta intressant? Skicka din ansökan via Platsbanken.
Vi rekryterar löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Uppsala@germanbeerhall.se Arbetsgivare Uppsala Beer Hall AB
(org.nr 559012-8152)
Stora Torget 10 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Jobbnummer
9735387