servitör-servitris
2025-12-20
Restaurang Akropolis söker personal!
Ny söker vi en service till våra restaurang Tillsvidareanställning. för mera ni kan bara skicka era CV eller kontakta oss...
Service är kärnan i vår affärsverksamhet. Kraven är därför högt ställda på vår personal. Som restaurangbiträde tar du hand om gästerna och ansvarar för att ge dem en unik upplevelse och service, vilket är allt ifrån vänligt leende och bra bemötande till ren och fräsch restaurangmiljö. Vår framgång ligger i förmågan att kunna erbjuda detta oavsett hur situationen ser ut. Därför är det viktigt att du är en lagspelare och kan hantera stressiga situationer.
Du behöver vara 18 år fyllda eller fylla 18 år i år. Arbetet innefattar kvällsarbete både vardagar och helger.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: akropolisnassjo@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Akropolis Nässjö AB
(org.nr 559052-8286)
Rådhusgatan 8 A (visa karta
)
571 31 NÄSSJÖ Arbetsplats
