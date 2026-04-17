Servitör/Servitris till Hotel Skansen
Säsongspersonal till restaurangen - Hotel Skansen Öland
Vill du jobba på en plats där ingen dag är den andra lik, där tempot är högt, stämningen varm och upplevelserna något utöver det vanliga?
Då kan du vara den vi söker till vårt serviceteam på Hotel Skansen.
Hotel Skansen Öland är en hotell-, spa-, konferens- och restauranganläggning i ständig utveckling - vi vill mer!
Hos oss möts vardag, fest, bröllop och stora event - och som en extra krydda är vi också stolta över att husera en av världens största whiskybarer. Det skapar en unik atmosfär och ger våra gäster - och vår personal - en arbetsplats som verkligen sticker ut.
Vi har:
78 hotellrum
Flera konferenslokaler (upp till ca 250 gäster)
Spaavdelning med 6 behandlingsrum och relax
Utomhuspool
Matsalar och festvåning med plats för upp till ca 650 sittande gäster
Läs mer på www.hotelskansen.com
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är glad, positiv och älskar att möta människor
Har ett smittande leende och brinner för service
Trivs i ett högt tempo och kan hålla huvudet kallt i stressiga situationer
Är en lagspelare med en positiv inställning till både gäster och kollegor
Har lätt för att se helheten och ta ansvar
Har du utbildning eller erfarenhet inom service eller restaurang är det meriterande - men din inställning är det viktigaste.
Som servitris/servitör hos oss är du alltid ansiktet utåt. Du arbetar för att skapa en minnesvärd helhetsupplevelse för våra gäster och får möjlighet att arbeta med:
Lunchservering
À la carte
Bar
Event och bröllop
Och ja - hos oss får du även jobba i en miljö där whisky, mat och upplevelser ofta går hand i hand, vilket gör jobbet både roligare och mer utvecklande.
Tjänsterna löper mellan mitten på juni till mitten på augusti. Några av tjänsterna sträcker sig från maj-september. Dessutom finns möjlighet att arbeta kvällar och helger tidigare under våren.
Vi erbjuder
Ett roligt arbete där du får chans att utvecklas.
Trygg anställning med kollektivavtal.
Extra plus är att när du arbetar hos oss får du fri tillgång till vår relaxavdelning, där du också får ta med dig en vän utan extra kostnad.
Är du redo?
Så - är du redo att springa ett marathon med ett leende på läpparna?
Då är vi redo för dig
Intervjuer sker löpande, tjänsterna kan bli tillsatta innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jobb@hotelskansen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurang".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556350-3118), http://www.hotelskansen.com
Tingshusgatan 1 (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN
Hotel Skansen Kontakt
Restaurangchef
Alma Karlsson restaurangchef@hotelskansen.com 048530530
9862357