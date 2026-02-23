Servitör/servitris Pressklubben
2026-02-23
Internationella Pressklubben är en restaurang där kökschefen skapar moderna rätter med inspiration från det svenska och europeiska köket, alltid med råvaror av högsta kvalitet.
Hos oss arbetar vi med ett brett och väl utvalt dryckessortiment. Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal, både genom utbildningar på plats och genom studieresor till Belgien.
Vi söker dig som är utåtriktad, stresstålig, ambitiös, initiativrik men störst vikt läggs på personligheten. Ambitionsnivån på Pressklubben är hög då det skall vara en upplevelse för gästerna att besöka restaurangen. Bra lön, bra dricks och pensionsavsättning. Tjänsten motsvarar ca 34 h i veckan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
enbart genom e-mail
E-post: info@pressklubben.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasagatan 50 Restaurang AB
(org.nr 556586-3049), http://www.pressklubben.se Arbetsplats
Pressklubben Kontakt
Restaurangchef
Michael Zetterqvist info@pressklubben.se Jobbnummer
9758772