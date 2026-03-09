Servitör/Servitris
2026-03-09
Servitör/Servitris till Prinsen
Vill du arbeta på en av Stockholms mest klassiska restauranger och vara en del av ett starkt team?
Restaurang Prinsen har i över hundra år varit en självklar mötesplats för gäster som söker en restaurangupplevelse av högsta kvalitet. Som servitör hos oss är du en central del av gästernas upplevelse - från första mötet till sista kaffet.
Hos oss möter du en miljö där tradition och nutid går hand i hand, med en stark laganda och fokus på professionalism. Du blir en del av ett erfaret matsalsteam där serviceglädje och noggrannhet alltid står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och guida gäster genom hela måltidsupplevelsen.
• Servera mat och dryck enligt våra rutiner och högt ställda krav på kvalitet.
• Bidra med kunskap kring meny, viner och rekommendationer.
• Säkerställa en hög nivå av service och uppmärksamhet i matsalen.
• Arbeta nära kollegor i både matsal och kök för att skapa en helhetsupplevelse.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av servering i restaurangmiljö.
• Är professionell, serviceinriktad och har ett öga för detaljer.
• Trivs i ett högt tempo och kan hantera flera bollar i luften.
• Är kommunikativ, samarbetsvillig och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Som servitör på Prinsen får du vara en del av en restaurang med stark tradition och samtidigt bidra till att utveckla framtidens matsalsupplevelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: christian.nordstrand@restaurangprinsen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Prinsen i Stockholm AB
(org.nr 556204-5582)
Mäster samuelsgatan 4 (visa karta
)
111 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Prinsen Jobbnummer
9784432