Servitör/Servitris
2026-02-20
Hej!
Vi söker servicepersonal (servitris/servitör) till vår italienska restaurang!
Är du en mycket social, passionerad och engagerad person som brinner för att ge våra gäster en förstklassig upplevelse? Då är du den vi söker!
### Om oss:
Vi är en italiensk restaurang som fokuserar på autentiska smaker och en varm atmosfär. Vår ambition är att erbjuda våra gäster en oförglömlig matupplevelse genom högkvalitativa rätter och förstklassig service.
### Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet av att arbeta som servitris/servitör.
• Är SOCIAL och serviceinriktad, har ett gott kundbemötande
• Kan arbeta kvällspass
• Har ett intresse för italiensk mat och kultur
• Är stresstålig och kan hantera högt tempo
• Kan arbeta helger.
### Arbetsuppgifter:
• Servera mat och dryck till våra gäster med ett leende
• Ge rekommendationer om menyn och viner
• Säkerställa att gästerna får en minnesvärd upplevelse
• Hantera betalningar och kassasystem
• Bidra till en trevlig och positiv arbetsmiljö
### Vi erbjuder:
• En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö
• Möjligheter till utveckling och karriär inom restaurangbranschen
• En arbetsplats där vi värdesätter och stöttar varandra
### Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till ozgruppenab@gmail.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen att bli en del av vårt team och skapa magi med oss i vår italienska restaurang!
Med vänliga hälsningar,
Restaurang LA REGINA
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: ozgruppenab@gmail.com Arbetsgivare OZ Gruppen AB
(org.nr 556945-4738), http://laregina.se
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
La Regina Jobbnummer
9755972