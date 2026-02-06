Servitör/Servitris
Amvrosia AB / Servitörsjobb / Alingsås
2026-02-06
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd

Vi söker förstärkning till vårt team i restaurangen!
Om du har erfarenhet av arbete som servitris/servitör och du älskar personlig service, mat & dryck samt brinner för utmaningen att skapa Alingsås goaste mötesplats , så är du rätt person för oss !
Du är flexibel, snabbfotad och van vid att ta ansvar. Vi värdesätter teamkänslan högt och ser att du är en person med positiv energi som finns där för dina kollegor och bidrar med en härlig stämning! Skulle varit plus om du har lite kunskap om drinkar !
Vi är en Grekisk restaurang som serverar mat med inspiration från Grekland och medelhavet. Vi brinner för råvaror av högsta kvalité, enkelhet och en avslappnad atmosfär.
Vi jobbar med ett levande vinsortiment från Grekland , några sortiment från Italien och Frankrike
Vi är en restaurang med både á la carte, lunchservering samt bar vilket innebär arbetstid helg, kväll och dag utefter restaurangens öppettider.
Anställningsgrad: Heltid/ Deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@amvrosia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amvrosia AB
(org.nr 559000-8602)
Norra Strömgatan 24 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Jobbnummer
