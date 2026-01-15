Servitör/Servitris
DAU Group AB / Servitörsjobb / Kristianstad Visa alla servitörsjobb i Kristianstad
2026-01-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DAU Group AB i Kristianstad
, Eslöv
eller i hela Sverige
Är du intresserad av Japansk kultur och vill jobba inom restaurangbranschen och träffa nya människor?
Då detta jobb kan bli passa dig!
Nu söker vi efter en Servitör/Servitris som är social, ansvarsfull, flexibel med god samarbetsförmåga och inte lätt att bli stressad.
• Arbetsuppgifterna är främst att ge kunderna en god service. Du får välkomnar gästerna, visar de till bordet, presenterar mat och tar emot beställningen. Duka bordet samt barhantering och kassahantering.
• Svenska krävs. Engelska är också ett plus
• Erfarenhet av försäljning företrädes. Vi lägger stor vikt vid ansvarighet, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer.
• Arbetstiderna kan varieras med lunch, kväll och helger.
Skicka gärna CV, personligt brev så hör vi av oss därefter om ett möte. Tveka inte på att kontakta oss om du vill veta mer info! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: info@daugroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DAU Group AB
(org.nr 559133-6937) Arbetsplats
DAU Sushi Kristianstad Kontakt
Anna Nguyen info@dausushi.se 0700998668 Jobbnummer
9685090