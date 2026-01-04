Servitör/servitris
2026-01-04
Sukai söker servitriser & servitörer
Vi på Sukai söker nu fler glada och serviceinriktade servitriser/servitörer till vårt team!
Sukai är en Asian fusion-restaurang med fokus på sushi och japanska smårätter. Vi är kända för god stämning, hög kvalitet och varmt bemötande - både mot gäster och kollegor.
Vi söker dig som:
Har ett positivt och professionellt bemötande
Trivs i ett högt tempo
Är ansvarsfull och flexibel
Har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Ett härligt team och bra arbetsmiljö
Möjlighet till både deltid/ heltid och extra
Utveckling inom service och restaurang
Arbetsplats: Östermalm
Ansökan: Skicka kort presentation + CV till Info@sukai.se
Välkommen till Sukai! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@sukai.se
Detta är ett heltidsjobb.
