Servitör/servitris

Sukai MS AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-01-04


Sukai söker servitriser & servitörer
Vi på Sukai söker nu fler glada och serviceinriktade servitriser/servitörer till vårt team!

2026-01-04

Om företaget
Sukai är en Asian fusion-restaurang med fokus på sushi och japanska smårätter. Vi är kända för god stämning, hög kvalitet och varmt bemötande - både mot gäster och kollegor.
Vi söker dig som:
Har ett positivt och professionellt bemötande

Trivs i ett högt tempo

Är ansvarsfull och flexibel

Har erfarenhet av servering (meriterande men inget krav)

Vi erbjuder:
Ett härligt team och bra arbetsmiljö

Möjlighet till både deltid/ heltid och extra

Utveckling inom service och restaurang

Arbetsplats: Östermalm
Ansökan: Skicka kort presentation + CV till Info@sukai.se
Välkommen till Sukai!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@sukai.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sukai MS AB (org.nr 559292-3519)

Jobbnummer
9668450

