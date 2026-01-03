Servitör/ servitris
Komo Group AB / Servitörsjobb / Göteborg
Vi söker en Servitör/Servitris till vårt team!
Älskar du att ge gäster en fantastisk upplevelse? Har du ett leende som smittar av sig och en naturlig känsla för service? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-01-03Om tjänsten
Vi söker en engagerad och positiv servitör/servitris som vill bli en del av vårt team. Du kommer att arbeta i en social och fartfylld miljö där ingen dag är den andra lik. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Ta emot beställningar och servera mat och dryck
Säkerställa att gästerna har en trevlig upplevelse
Hålla rent och snyggt i matsalen
Samarbeta med kök och övrig personal för en smidig service
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av serviceyrket (meriterande men inte ett krav)
Är social, ansvarstagande och stresstålig
Talar svenska och gärna engelska
Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta med människor
Vi erbjuder:
Ett härligt team och en god arbetsmiljö
Flexibla arbetstider, både dag och kväll
Möjligheter till utveckling inom restaurangen
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Välkommen till oss - där god service möter god stämning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: Jobs@komo.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service".
