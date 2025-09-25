Servitör/Servitris

Tehran Grill AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-25


Vi på Tehran Grill, beläget på Rörstrandsgatan, söker nu erfarna och engagerade servitriser/servitörer som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som är:
Positiv, ödmjuk och serviceinriktad, har hög arbetsmoral och trivs med att arbeta i team, brinner för att sätta gästens upplevelse i fokus och har ett genuint intresse för mat och dryck.
Vårt mål är att alltid överträffa gästernas förväntningar och skapa minnesvärda upplevelser - därför söker vi dig som delar samma passion för service och gästglädje.

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, då yrket kräver mycket kommunikation med gästerna.
Tidigare erfarenhet inom servering är meriterande.

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev via e-post. Vi tar endast emot ansökningar digitalt.
Varmt välkommen att bli en del av Tehran Grill-familjen!

Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Tas enbart emot via e-post.
E-post: j.ohannes@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicepersonal Tehran Grill".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tehran Grill AB (org.nr 556409-7912)
Rörstrandsgatan 15 (visa karta)
113 34  STOCKHOLM

Arbetsplats
Tehran Grill

Jobbnummer
9526080

