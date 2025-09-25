Servitör/Servitris
Tehran Grill AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-25
Vi på Tehran Grill, beläget på Rörstrandsgatan, söker nu erfarna och engagerade servitriser/servitörer som vill bli en del av vårt team.
Vi söker dig som är:
Positiv, ödmjuk och serviceinriktad, har hög arbetsmoral och trivs med att arbeta i team, brinner för att sätta gästens upplevelse i fokus och har ett genuint intresse för mat och dryck.
Vårt mål är att alltid överträffa gästernas förväntningar och skapa minnesvärda upplevelser - därför söker vi dig som delar samma passion för service och gästglädje.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, då yrket kräver mycket kommunikation med gästerna.
Tidigare erfarenhet inom servering är meriterande.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev via e-post. Vi tar endast emot ansökningar digitalt.
E-post: j.ohannes@outlook.com Arbetsgivarens referens
