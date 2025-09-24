Servitör/Servitris
2025-09-24
Vi behöver förstärka vårt glad team och därför söker vi nu en serviceinriktad, stresstålig, glad och positiv Servitör/Servitris till vår restaurang på Hotell Högland.
I vår restaurang serverar vi frukostbuffé, lunch och á la carte och vi har många konferensgäster som besöker oss.
Vi söker en heltidstjänst med arbete både kväll och dag samt varannan helg.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Via mail
E-post: eldar@hogland.se
Detta är ett heltidsjobb.

Hotell Högland AB
Esplanaden 4
571 23 NÄSSJÖ
Hotell Högland AB
Eldar Dervisic eldar@hogland.se
