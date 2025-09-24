Servitör/Servitris

Hotell Högland AB / Servitörsjobb / Nässjö
2025-09-24


Visa alla servitörsjobb i Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö, Jönköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hotell Högland AB i Nässjö

Vi behöver förstärka vårt glad team och därför söker vi nu en serviceinriktad, stresstålig, glad och positiv Servitör/Servitris till vår restaurang på Hotell Högland.
I vår restaurang serverar vi frukostbuffé, lunch och á la carte och vi har många konferensgäster som besöker oss.
Vi söker en heltidstjänst med arbete både kväll och dag samt varannan helg.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Via mail
E-post: eldar@hogland.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/Servitris".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotell Högland AB (org.nr 556463-3294)
Esplanaden 4 (visa karta)
571 23  NÄSSJÖ

Arbetsplats
Hotell Högland AB

Kontakt
Eldar Dervisic
eldar@hogland.se

Jobbnummer
9524688

Prenumerera på jobb från Hotell Högland AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hotell Högland AB: