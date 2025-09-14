servitör/Servitris
2025-09-14
Nu söker vi en servitör/Servitris
har du jobbat servitör så söker vi just dig.Publiceringsdatum2025-09-14Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga serverings uppgifter. Du ska vara glad, positiv och alltid ha ett leende på läpparna. God service och vänligt bemötande är ledord för dig.
Vi vill att du är noggrann och självständig och har ett stort intresse för service. Har du erfarenhet från tidigare serverings arbeten är det en merit.
Du ser vad som behöver göras och kan ta egna initiativ. Vi söker serveringspersonal med ERFARENHET från restaurang och servering . Du ska social, serviceinriktad, glad och flexibel. Du har uthållighet och kan uthärda större arbetsintensitet . Du kan tala flytande svenska och talar du engelska är det plus i kanten. Kom ihåg skriva klart hur gammal du är, och inkludera ditt FOTO när du skickar din CV till oss.
Jobbet avser cirka 24h/vecka.
Arbetsdagar
Onsdagar 16-20
Torsdagar 16-20
Fredagar 16-21
Lördagar 14-21
Söndagar 13-20 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: info@albertspub.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitör/Servitris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alberts Bistro AB
(org.nr 556758-6234)
Odensviplatsen 2
723 43 VÄSTERÅS
)
