Servitör/Servitris

Vedugn 550 grader AB / Servitörsjobb / Solna
2025-08-12


Är du serviceinriktad, glad och sugen på att jobba i en varm och välkomnande miljö? Vi är en familjär restaurang och pizzeria som ligger i hjärtat av Råsunda - bara ett stenkast från Strawberry Arena, som söker extra personal till vårt team.
Om jobbet:
Servering av mat och dryck
Ge våra gäster en riktigt bra upplevelse
Variera arbetstider med kvälls- och helgtjänster

Vi söker dig som:
Har ett leende som smittar
Är ansvarstagande och noggrann
Gillar att jobba i ett lag
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö i familjär anda
Goda möjligheter att utvecklas inom restaurangbranschen

Anställningsform: Extra, timanställning
Plats : Piazza Råsunda

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: stane_teaminvestag@aol.ch

Arbetsgivare
Vedugn 550 grader AB (org.nr 559100-4303)
Stråkvägen 1 (visa karta)
169 35  SOLNA

Arbetsplats
Vedugn 550 Grader AB

Kontakt
STANISAV NIKOLIC
stane_teaminvestag@aol.ch
0701750101

Jobbnummer
9455639

