Servitör/Servitris
Vedugn 550 grader AB / Servitörsjobb / Solna Visa alla servitörsjobb i Solna
2025-08-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vedugn 550 grader AB i Solna
Är du serviceinriktad, glad och sugen på att jobba i en varm och välkomnande miljö? Vi är en familjär restaurang och pizzeria som ligger i hjärtat av Råsunda - bara ett stenkast från Strawberry Arena, som söker extra personal till vårt team.
Om jobbet:
Servering av mat och dryck
Ge våra gäster en riktigt bra upplevelse
Variera arbetstider med kvälls- och helgtjänster
Vi söker dig som:
Har ett leende som smittar
Är ansvarstagande och noggrann
Gillar att jobba i ett lag
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö i familjär anda
Goda möjligheter att utvecklas inom restaurangbranschen
Anställningsform: Extra, timanställning
Plats : Piazza Råsunda
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: stane_teaminvestag@aol.ch Arbetsgivare Vedugn 550 grader AB
(org.nr 559100-4303)
Stråkvägen 1 (visa karta
)
169 35 SOLNA Arbetsplats
Vedugn 550 Grader AB Kontakt
STANISAV NIKOLIC stane_teaminvestag@aol.ch 0701750101 Jobbnummer
9455639