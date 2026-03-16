Servitör på Hotell Hasselbacken
2026-03-16
På Hotell Hasselbacken har människor träffats för att uppleva och fira livets alla tillfällen sedan mitten av 1700-talet. Här står mat, musik och firande alltid i fokus! Vi anordnar fester, bröllop, möten, födelsedagar och erbjuder våra gäster mysiga övernattningar i en historisk miljö med otrolig utsikt över Stockholms inlopp.
Hotellet ligger på vackra Djurgården med flera av Stockholms sevärdheter som till exempel ABBA The Museum, Skansen och Gröna Lund runt hörnet. Det tar bara 10 minuter att ta sig från Stockholms city och spårvagnen ligger precis bredvid.
Just nu så söker vi en servitör som kan arbeta extra vid behov. Vi letar efter dig som har tidigare erfarenhet av servisyrket, har ett stort intresse av mat och dryck och har fallenhet och passion för värdskap.
Brinner du för att erbjuda grym service och skapa minnesvärda upplevelser? Läs vidare!
Hur ser din arbetsdag ut?
Du ingår i ett starkt matsalsteam som serverar mat och dryck till våra gäster på flera olika våningsplan.
Tillsammans med hovmästare, bartenders, matsalspersonal och eventpersonal jobbar ni mot målet att erbjuda förstklassig service till alla våra gäster. Dina dagar kommer att vara dynamiska och dom främsta arbetsuppgifterna är att servera mat och dryck till våra gäster.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du mot vårt främsta mål: nöjda gäster!
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta beställningar vid bord
Rekommendera mat och dryck
Duka av och duka upp bord
Vem trivs här?
Vi söker dig som har fallenhet och passion för värdskap. Du är utåtriktad och har glimten i ögat. Du kan snabbt anpassa dig efter verksamhetens behov och trivs i ett högt tempo. Du är prestigelös och jobbar väl i grupp. Du har minst ett års erfarenhet av yrket och självklart har du ett brinnande intresse för mat och dryck. Det är meriterande om du har gått STAD-utbildning.
Du behöver kunna tala och skriva obehindrat på svenska eller engelska.
Du har ett intresse eller tidigare erfarenhet av att arbeta mot klimat- och miljömål. Cirkus Venues är sedan 2022 certifierade i enlighet med ISO 14001 och vi beaktar miljöpåverkan i alla led under vårt dagliga arbete
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats i ständig rörelse, en historisk miljö i bakgrunden och ett härligt gäng av likasinnande mat- och dryckesnördar vid din sida.
Tjänsten är en behovsanställning med start omgående. Under sommarsäsongen finns möjlighet till en tidsbegränsad anställning.
Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss!
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan till oss senast den 5 april. Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Med verksamheter under stark utveckling är Cirkus Venues idag en av Stockholms största spelare inom besöksnäringen. I Cirkus Venues ingår ett flertal etablerade varumärken och mötesplatser som tillsammans skapar en destination - Cirkus Arena & Restaurang, Hotell Hasselbacken, Backstage Hotel Stockholm samt Visitors Bistro. Från 2027 utökas verksamheten med Stockholms nya kulturscen, Gasometer i Norra Djurgårdsstaden.
För Cirkus Venues är ett hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen "Green Destination Award" av organisationen "Green Destinations". Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivare Cirkus Venues AB
https://cirkusvenues.teamtailor.com
Hazeliusbacken 20 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM
