Servitör assistent kock

Masri, Mohammad Adib / Servitörsjobb / Kalmar
2025-08-22


Visa alla servitörsjobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Masri, Mohammad Adib i Kalmar, Nybro eller i hela Sverige

Vi behöver någon som älskar arbete, renlighet och punktlighetVi behöver någon som älskar arbete, renlighet och punktlighet
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: hamoudh1988@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Masri, Mohammad Adib, https://web.trueapp.se/kebabben/store1/

Arbetsplats
kebabben

Jobbnummer
9472516

Prenumerera på jobb från Masri, Mohammad Adib

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Masri, Mohammad Adib: