Servitör
Isaks Söners Bryggeri AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-10-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaks Söners Bryggeri AB i Göteborg
Bryggeriet Avenyn söker Servitörer med passion för service, mat & dryck!
Vill du arbeta på en av Göteborgs mest levande mötesplatser, mitt på Avenyn?
På Bryggeriet erbjuder vi allt från luncher och à la carte-middagar till en pulserande nattklubb på helgerna - en arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
Vi söker nu servitörer som brinner för service och älskar mötet med människor.
Vi letar efter dig som:
Är säljande och dedikerad - du ser gästen, fångar upp behov och skapar merförsäljning på ett naturligt sätt.
Har passion för både mat och dryck - från goda luncher till välkomponerade viner och cocktails.
Är social, utåtriktad och professionell - du trivs i en miljö med både lokala gäster, turister och evenemangsbesökare.
Är flexibel och gillar variation - från lugna lunchpass till full fart under kvällar och helger.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats i hjärtat av Göteborg - Avenyn 3.
Ett härligt team med högt tempo, energi och gemenskap.
Möjlighet att utveckla din service- och dryckeskunskap.
Varierade arbetsdagar med allt från lunch, à la carte till nattklubb.
Är du rätt person för oss?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Bryggeriet-familjen!
Ansökan skickas till: jobb@bryggeriet.se
Vi rekryterar löpande - vänta inte med att söka!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobb@bryggeriet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaks Söners Bryggeri AB
(org.nr 556594-3494), https://bryggeriet.se
Kungsportsavenyen 3 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Bryggeriet Jobbnummer
9570076