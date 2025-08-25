Servispersonal till Söderholmens Fisk i Malmö saluhall

Gäddhänget AB / Servitörsjobb / Malmö
2025-08-25


Söderholmens Fisk är en restaurang och fiskbutik i Malmö saluhall. Saluhallen är ett väl etablerat varumärke efter att ha funnits i 8 år. En pulserande mötesplats främst under dagtid och helger.
Vi söker ny servispersonal. Vi är ett litet team som arbetar i ett högt tempo med stor noggrannhet och precision. Du som söker måste ha erfarenhet av service, kunna vara självgående och vara stresstålig. Ett stort plus om du är fisk intresserad.
Vi ser fram emot din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: martinsoderholm5@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gäddhänget AB (org.nr 559175-3156)
Gibraltargatan 6 (visa karta)
211 18  MALMÖ

Jobbnummer
9475226

