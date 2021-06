Servispersonal till Råkoko - Stockholm Meeting Selection AB - Servitörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholm Meeting Selection AB

Stockholm Meeting Selection AB / Servitörsjobb / Stockholm2021-06-30Välkommen till Åkeshofs Slott i Bromma, Stockholm. Här kan du anordna fester, konferenser, bröllop och middagar, men även bo kvar i någon av slottets flyglar. Fördelen med att vara just ett litet slott är att även fester och tillställningar förblir intima och personliga.Grönskan från våra vackra omgivningar i naturreservatet Judarskogen och från vårt läge i trädgårdsstaden Bromma avspeglar sig i inredningen, och inte minst i vårt kök. Här på Åkeshofs Slott är maten en stor del av upplevelsen och vi är extra stolta över vår gröna matfilosofi och vårt uppskattade gröna kök.Vår restaurang, Råkoko, en slottsrestaurang, en oas där skog och mark, grönska, natur och årstidernas växlingar tar plats. Du märker det i råvaror, du ser det i inredning och design, du känner det i smaker och dofter, du upplever det - i hjärtat.Åkeshofs Slott, ingår i Stockholm Meeting Selection som är en familj av unika mötesplatser. Hos oss kan våra gäster ha konferens i en brödfabrik, gifta sig i kungliga salar och träna på Sveriges bästa idrottsanläggning. Men viktigast av allt - hos oss kan de uppleva livets goda, var de än väljer att mötas.Din ProfilVi söker dig som har erfarenhet att jobba i servisyrket och är van att arbeta i en miljö som ställer höga krav. Vi söker även dig som har mindre erfarenhet men har en härlig attityd och viljan att lära.Vi söker dig som är nyfiken, energisk, organiserad och har en genuin utstrålning. Du är passionerad när det gäller ditt yrke och vill utvecklas, lära dig mer och växa i din roll.Hos oss får du möjlighet att arbeta i vackra miljöer med höga krav på kvalitet och förväntansfulla gäster.2021-06-30Vi söker personal till dygnets alla vakna timmar, frukost, lunch och middag. Om du har några önskemål, vänligen ange detta i din ansökan.På Råkoko erbjuder vi våra gäster livets goda, med en grön touch. Närodlat, hållbart och ekologiskt är ledord. Vi erbjuder våra gäster en grön upplevelse i restaurangen som genomsyras av ett säsongs- och hållbarhetstänk och smaker som är allt annat än tråkiga.Med fokus på stora matupplevelser, kvalitetsviner och vackra miljöer vill vi kunna erbjuda våra gäster en lite annorlunda slottsupplevelse - men med den höga nivå av servis som förväntas av oss, utan att för den delen vara stela.Vi är ett litet arbetslag som jobbar tätt ihop och hjälper varandra - vi tror på samarbete över avdelningsgränserna och alla förväntas rycka in och hjälpa till vid behov.Vi bjuder våra gäster på livets goda, varje dag - med ett bemötande och en miljö som stimulerar till glädje, inspiration och utveckling. Vi tror på att om du trivs med dina kollegor och på din arbetsplats så får våra gäster ta del av inspirerande och energisk service. Din glädje avspeglas i vår höga ambition om kvalité och omtanke gentemot våra gäster och deras upplevelse.Vi jobbar tillsammans för våra gäster och ser till att ge dom en upplevelse att längta tillbaka till.Vad kan vi erbjuda dig?Vi är en liten organisation med en verksamhet som ger dig stora möjligheter. Här får du vara med och utveckla produkten i ett företag som vill erbjuda våra gäster upplevelser som är allt annat än standard. Vi är stolta över våra unika mötesplatser. Vi bryr oss om våra medarbetare och vi tror att det mesta går att lösa om man vill.Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan snarast. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.För att göra vår antagningsprocess så effektiv och corona-säker som möjligt så kommer vi be dig om en kort videopresentation vid ansökningstillfället. Därefter sker första intervjun via videosamtal. Om vi båda fattar tycke för varandra så välkomnar vi dig därefter till en personlig intervjuv.Vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj - vi ser fram emot din ansökanSista dag att ansöka är 2021-07-30Stockholm Meeting Selection ABÅKESHOFS SLOTT 811541 BROMMA5839841