Servispersonal till ny krog i city
Duck & CO AB / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2026-08-06
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Till hösten öppnar Ankan & CO i klassiska Mucky Ducks gamla lokaler på Vasaplan i Umeå. Ankan & CO är stället för dig som vill en härlig kväll med gott klassiskt pub-käk, god dryck och fantastisk stämning oavsett vilken dag på veckan det är.
Vill du bli en del av vårt team?
Är du en serviceinriktad person som brinner för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster? Är du en ansvarstagande ledare som drivs av att motivera och stötta dina kollegor? Vi söker en engagerad och positiv person som vill vara med och lyfta verksamheten till nästa nivå. Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du:
• Välkomna och guida gäster under deras besök.
• Ta emot beställningar och servera mat och dryck med högsta professionella standard.
• Bidra till en trevlig och avslappnad atmosfär där gäster känner sig hemma.
• Hålla restaurangen i gott skick och säkerställa att hygien- och säkerhetsföreskrifter följs.
• Arbeta tillsammans med köksteamet för att garantera en smidig och effektiv service. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av servering eller ett genuint intresse för restaurangbranschen.
• Är kommunikativ, ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning.
• Kan arbeta i ett högt tempo och behålla lugnet under stressiga situationer.
• Branscherfarenhet är meriterande men inget krav.
• Vill jobba kvällar och helger.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och en stöttande arbetsmiljö.
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
• Arbete med moderna och lättanvända system inom bokning och kassa.
• Flexibla arbetstider med möjlighet till både heltid och deltid.
• Personalrabatter och andra förmåner.
• Utbildningar intern och externt.
Ansök nu!
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till info@ankanco.se
. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar ansökningar löpande tills tjänsten är tillsatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: info@ankanco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servispersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Duck & CO AB
(org.nr 559578-7457)
Skolgatan 64F (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Ankan & CO Kontakt
Personalchef
Jakob Karlsson info@ankanco.se 0903403330 Jobbnummer
10024001