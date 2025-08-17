Servispersonal Sökes Till Hotel Tylösand
2025-08-17
Hotel Tylösand är västkustens mest personligt utformade resort med inriktning på inspiration och välbefinnande. Här kombineras designledande hotellboende med kreativa konferenser, innovativa och högklassiga restauranger, branschledande spa, ett pulserande nöjesliv och Sveriges största konstgalleri med inriktning på fotokonst. Allt med den vidsträckta Tylösandsstranden precis utanför.
På Hotel Tylösand behöver man inte välja mellan fun och fine dining. Allt som tillagas har inriktning på närproducerat, smakrikt, vällagat och råvaror av högsta klass. Under sommarsäsongen öppnar vi upp våra fyra, innovativa och högklassiga restauranger som erbjuder allt ifrån magnifik symfoni till het rock'n'roll.
Vad kan vara bättre än att få checka in på ett hotell och njuta av god mat, avslappning, fantastiska utsikter, nöjen och så vidare? Att få vara en del av det härliga gäng som gör allt detta möjligt, såklart.
På Hotel Tylösand är vi stolta över att gå till ett jobb där vi med gemensam energi bidrar till nöjda gäster som trivs, återkommer och tipsar andra om vår halländska pärla vid Kattegattstranden.
Vi söker nu servispersonal med passion för service, mat och dryck. Vi är ett härligt team som tillsammans skapar livslånga minnen för varje gäst. Med 231 hotellrum, 30 konferenslokaler, flera restauranger och barer, nattklubb, spa och Sveriges största konstgalleri välkomnar vi gäster från hela världen. Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, kan leverera på en hög nivå i alla situationer och har minst två års yrkesvana från servering. Du måste ha fyllt 18 år.
Vi har en 7-dagars verksamhet vilket innebär att arbetstiden innefattar dagar, kvällar och helger.
Vi erbjuder två typer av tjänster: en extra vid behov med tillträde omgående och en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning med sysselsättningsgrad om minst 80% eller enligt överenskommelse.
DU TAR HAND OM GÄSTERNA, VI TAR HAND OM DIG
Som medarbetare på Hotel Tylösand har du tillgång till en lång rad förmåner som t ex fritt spa och gym, personalrabatter på spaprodukter och behandlingar - vid restaurangbesök, avhämtning eller hotellövernattning gäller personalrabatten dessutom för hela familjen.
Vi tryggar tiden efter arbetslivet med avsättning till tjänstepension och har självklart kollektivavtal med Visita, Hotell- och restaurangfacket samt Unionen.
Dessutom har vi ett lojalitetsprogram du får ta del av som fastanställd hos oss. Och självklart har du alla möjligheter att karriär utvecklas eller vidareutbilda dig här.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
2-4 års erfarenhet
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
Detta är ett deltidsjobb.
Jobbnummer 9461642
