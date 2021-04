Servispersonal - Lydmar Hotel AB - Servitörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Lydmar Hotel AB

Lydmar Hotel AB / Servitörsjobb / Stockholm2021-04-14Lydmar Hotel är ett lifestylehotel med 46 rum och Matsal med 60 platserMed tvättäkta vardagsrumskänsla och utsikt över Strömmen lockar Lydmar både stockholmare och internationella gäster till Blasieholmen. Hit kommer du för att äta, dricka och umgås i populär hemmamiljö. Missa inte heller den dolda uteterrassen eller livemusiken under sommaren.Lydmar är inte minst känt som en av stans mest hängvänliga hotellrestauranger, inredd som en kombo av bibliotek och vardagsrum. Restaurangen kantas av mjuka läderfåtöljer och bokhyllor fyllda med böcker och spel för den som vill sysselsätta sig efter middagen. Här serveras allt från frukost till middag med såväl franska som amerikanska influenser på menyn, bland annat fransk råbiff och cheeseburgare. På lördagar och söndagar erbjuds brunch, eller Comfort Brunch som vi kallar det. I baren hittar du cocktails med inriktning på hantverket, och kommer du sent kan du alltid beställa nattamat från ā la carte-menyn www.lydmar.com Vi söker dej som har ett positivt och trevligt sätt, har arbetat som servis med tidigare vana från ā la carterestaurang och som gillar att ta hand om och serva gäster. Du är stresstålig och noggrann och flexibel. Viktigt att du kan arbeta både självständigt och i grupp i ett bitvis högt tempo.Vara delaktig i alla förekommande uppgifter under lunch och middag o ta hand om våra gäster, servering o försäljning av mat och vin med allt vad som tillhör ett matsalsarbete. Vinkunskap är meriterande.För rätt person finns möjlighet till förlängd anställning.#jobbjustnu2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14Lydmar Hotel ABSödra Blasieholmshamnen 210324 STOCKHOLM5691116