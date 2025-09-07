Servis till Lilla Vildt Idre Fjäll
2025-09-07
Lilla Vildt är en restaurang på Idre Fjäll med lokal profil, här försöker vi jobba med närodlat och relationsmat, både i mat och dryck så långt det går. Med en hög gastronomisk ambition utan att vara högtravande, eftersträvar vi att jobba både med mat, dryck och varandra på ett avslappnat sätt.
Vi vill i vinter hitta dig som vill utvecklas tillsammans med oss
Vi är ett litet team som jobbar tight med varandra och eftersträvar att hålla en arbetsplats med god stämning och öppen kommunikation - vi vill att alla ska trivas på jobbet!
Vi har öppet för middag under vintern, vilket gör att det finns gott om fritid för skidåkning och annat under dagarna.
Inför kommande vintersäsong behöver vi utöka vår personalstyrka med fler härliga kollegor som vill vara med och driva, underhålla och servera våra gäster i matsal och bar.
Vi är en liten restaurang där vi jobbar nära varandra, vi värdesätter en varm atmosfär och en öppen kommunikation genom hela teamet.
Vi söker dig som har ett glatt humör, är social och driven, serviceminded och har ett öga för detaljer, du bör ha jobbat med à la carte-servering tidigare men viktigast för oss är att du har ett genuint intresse för yrket och tycker det är roligt - hos oss finns goda chanser att få utvecklas inom många olika områden för den som önskar.
Du bör vara en lagspelare och ha god kommunikation med dina övriga kollegor, såväl som i servisen som i köket, samarbete är ledord hos oss och allas gemensamma mål är att skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster.
B-körkort och bil är inget krav, men underlättar så du lätt kan ta dig till och från jobb.
Vi är väldigt måna om att hitta rätt person som passar in i vårt team.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Jobbet sträcker sig från dec till april.
Som anställd hos oss får du liftkort, spårpass och gymkort, rabatt på boende för familj och vänner, och förmånliga priser i restauranger och butiker. Vi kan även hjälpa till att förmedla personalboende till dig som behöver det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: simone@lillavildt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Vintersäsong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simone och Viktor AB
(org.nr 559280-9841), https://www.lillavildt.se/
Torget Idre Fjäll (visa karta
)
797 71 IDRE Arbetsplats
Lilla Vildt Jobbnummer
9495994