Servicevärdar i världsklass - Vy Tåg AB - Resevärdsjobb i Luleå

Vy Tåg AB / Resevärdsjobb / Luleå2021-04-15Vygruppen är en nordisk transportkoncern med en omsättning på cirka15 miljarder NOK och omkring 10 500 anställda i Norge och Sverige. Koncernensaffärsområden är persontrafik med tåg och buss samt mobilitet och turism. Vysatsar på att utveckla hållbara transportlösningar, förbättra kundupplevelsenoch göra det enklare att resa kollektivt från dörr till dörr.Vy Tåg ärdotterbolaget som agerar på den svenska järnvägsmarknaden. Omsättningen ärcirka 1 000 miljoner kronor, vi har omkring 700 anställdaoch fem trafikuppdrag: Norrtåg, Värmlandstrafik, X-trafik, Krösatågen och fråndecember 2020 även nattågstrafiken på övre Norrland. Dessutom har vi egenhelgtrafik Karlstad-Oslo och kör snabbtåg Oslo-Göteborg i samarbete med vårägare."Dina favoritord: Självständig lagspelare och hjälpsam."Vi söker ett antal servicevärdar med stark vilja att ge våra resenärer service i världsklass i vår bistro. Ingen dag är den andra lik, så om du gillar att hjälpa våra kunder är det här jobbet något för dig.Vi söker flera servicevärdar för sommarvikariat under perioden maj - augusti. Placeringsort är Luleå. När du börjar hos oss får du en betald utbildning och praktik i upp två veckor. Där lär du dig allt från våra kundlöften till hur vår försäljningsutrustning fungerar i bistron.Bistron är nattågets hjärta. Där ska våra gäster hitta såväl mat och dryck som en riktigt skön atmosfär. Och det är du som sätter prägel på deras upplevelse. Lyckos dig!2021-04-15Dina huvudsakliga arbetsuppgifter i bistron är attansvara för försäljning av öl, vin, mat och drycklägga fram vårt sortiment på ett inbjudande sättansvara för att det är rent, fräscht och snyggt i bistronvara hjälpsam och lösa kundens problemsvara på frågor och informera om nattågskonceptetse till att kassa- och alkoholhantering följs enligt gällande rutin och regelverkvara behjälplig vid övriga arbetsuppgifter.Formella kravDu måste ha fyllt 20 år, vara drogfri samt ha god syn, god hörsel och färgseende. Arbetet innebär uniformsplikt. Innan du anställs kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.Du har...avslutat en gymnasieutbildning med godkända betyg. Du har it-vana och är rutinerad på att hantera smartphones. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Det är meriterande om du kan ännu fler språk eller har jobbat minst sex månader inom servicebranschen.Dessutom...är du en självständig lagspelare. Jobbet är självständigt, med stort personligt ansvar. Samtidigt är det ett ständigt lagarbete med dina kollegor i företaget.är du stresstålig och har lätt att fatta beslut under tidspress och lösa de utmaningar som kan uppstå.har du en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån situation och mottagare.du är strukturerad, ordningsam och noggrann.utåtriktad och du kan läsa av olika kunders behov.Tågen går årets alla dagar. Därför innebär jobbet skifttjänstgöring, helgarbete och överliggningar på annan ort med upp till två-tre dagar per tur. Din anställning omfattas av gällande kollektivavtal.Vill du vara en del av ett härligt gäng i ett företag med nära ledarskap och snabba beslutsvägar? Då är det här jobbet för dig.KontaktinformationRichard Quvang, Gruppchef, 070 314 1986ArbetsplatsPrästgatan 20972 34 LuleåVaraktighet, arbetstidHeltid. Visstid 3-6 månader.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Vy Tåg AB5694899