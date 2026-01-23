Servicevärd sökes till Solna
Manpower AB / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
2026-01-23
Vill du ha ett arbete där du är med och bidrar och gör skillnad? Gillar du att arbeta fysiskt och vara i rörelse? Vill du ingå i ett glatt och härligt team? Då är detta jobbet för dig! Läs vidare och ansök redan idag!
Manpower söker en ny medarbetare till en av våra kunder i Solna. Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd på Manpower och uthyrd till vår kund. Tjänsten startar i februari och är på heltid och dina arbetstider är måndag-fredag kl.7:00-16:00 med 1 tim lunch. Du kommer att ingå i ett härligt team men arbeta självständigt. Vi söker dig som passar in på nedan punkter:
* Ser dig själv stanna i minst två år - vi tänker långsiktigt och investerar i dig
* Är nyfiken, driven och inte rädd för att testa nytt
Vi söker dig som gillar struktur, högt tempo och att vara en del av ett starkt team. Som Servicevärd är du en viktig del av hälso- och sjukvårdens hjärta. Du ser till att rätt saker finns på rätt plats i rätt tid, från att fylla på material och hantera avfall, till att jobba nära vårdpersonal i en av Sveriges mest spännande miljöer.
Det här jobbet passar dig som:
* Vill göra skillnad på riktigt - varje dag
* Är noggrann, stabil och serviceinriktad
* Trivs med att vara på fötterna (du går 2-3 mil om dagen!)
* Är öppen för nya rutiner och kan följa hygienkrav
* Kan se dig själv i rollen i minst 2 år - det här är en chans att växa
Vad får du?
* Upplärning på plats - du går aldrig själv förrän du känner dig säker
* Arbete i ett positivt och engagerat team
* Tydliga rutiner, stöd från servicekoordinatorer och en plats där din roll är viktig
* Möjlighet att bidra till samhällsnytta, varje dag
* kläder och skyddsskor - du lånar allt du behöver
* Lunchrum, mikrovågsugnar och restauranger på plats
Är du redo att bli en del av vårt team och bidra till något större?
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Jenny Dollman på nummer 08-452 33 31.
