Servicetekniker ventilaton
2026-04-26
Vi strävar efter att leverera hållbara och effektiva lösningar till våra kunder och söker nu vår nästa medarbetare som vill bli en del av vårt engagerad team. Trivs du i ett varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas? Ta chansen och sök till Servicetekniker inom ventilation hos EKS i Oskarshamn/Mönsterås!
Om EKS Mönsterås AB
EKS Energi & Klimat Service AB är ett expansivt företag med goda ambitioner och ett stort engagemang. EKS startades 2010, med tanken att samla all fastighetsteknisk kunskap på ett ställe. Vi har lyckats!
EKS har genom våra kunniga medarbetare en bred kunskap inom fastighetsteknik såsom ventilation, kyla, styr och regler, el, brandlarm samt energi.
Vi är ISO certifierade enligt 9001, 14001 samt 45001. Vårt mål är att ha 100 procent nöjda medarbetare och kunder. Vårt miljömål är att påverka där vi gör störst insats, hos våra kunder. Arbetsmiljö är en naturlig del av vårt vardagliga arbete, där vi arbetar systematiskt enligt SAM. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara bra arbetsklimat och låg personalomsättning. Publiceringsdatum2026-04-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som Servicetekniker inom ventilation arbetar du både självständigt och i team. I rollen ingår både felsökning, reparationer, service samt mindre installationer. Du har mycket direktkontakt med kunden där du tar emot felanmälningar, hittar en lösning för kunden samt åtgärdar enligt överenskommelse. Rollen innebär frihet under ansvar där du planerar din vecka tillsammans med arbetsledare. Profil
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad samtidigt som du trivs i ett nära samarbete med dina kollegor. Du är en positiv och personlig Servicetekniker som är van vid att ha ett stort engagemang till kunder och är mån om att alltid leverera god service. För oss är kundens anläggning mer än ett uppdrag, det är ett förtroende.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
Erfarenhet inom ventilation, gärna inom service.
B-körkort
Flytande kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har:
Kunskap inom styr och regler.
Kylcertifikat och erfarenhet som kyltekniker
Arbetat med installationer inriktat på fastighetsteknik
Relevant utbildning med teknisk inriktning
Vad erbjuder vi
Platt och entreprenöriell organisation där du får möjlighet att påverka
Möjlighet att utvecklas och växa med verksamheten
En organisation med starka värderingar och ett nära samarbete mellan avdelningarna
Tjänstgöringsort: Kan utgå från Oskarshamn eller Mönsterås
Arbetstider: mån-fre 07-16 Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar EKS Mönsterås AB med OnePartnerGroup Kalmar AB. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
572 35 OSKARSHAMN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EKS Mönsterås AB Kontakt
Verksamhetschef
Sanna Ingvarsson sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se +46733948473
