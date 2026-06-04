Servicetekniker ventilation
Hemkomfort, Svenska Hem Och Miljö Aktiebolag / VVS-jobb / Huddinge Visa alla vvs-jobb i Huddinge
2026-06-04
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Är du en tekniskt kunnig och självgående person som vill bidra till att skapa hälsosamma inomhusmiljöer? Vi söker nu en Servicetekniker för Ventilation till vårt team på Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB i Stockholm.
Ansök idag och bli en del av vårt härliga team!
Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
Som Servicetekniker för ventilation kommer du att vara en viktig del av vårt service- och underhållsteam. Du ansvarar för mindre installationer, service och felsökning av ventilationssystem i både bostäder och kommersiella fastigheter. Du kommer framförallt att arbeta självständigt, men också tillsammans med vårt erfarna team för att säkerställa högsta kvalitet på våra tjänster.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Installation och service av ventilationssystem med fokus på villa- och lägenhetsventilation.
Felsökning och reparation av ventilationsanläggningar
Genomföra underhåll och justering av ventilation för att säkerställa effektiv drift
Arbeta med kunder och ge teknisk rådgivning
Dokumentera och rapportera arbetet via vårt digitala system
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av arbete med ventilation, gärna inom service och installation
Erfarenhet av att arbeta med både mekanisk frånluftsventilation och FTX-system
Tekniskt intresse och kunskap om ventilationsteknik
B-körkort, då arbete på olika arbetsplatser förekommer
God kommunikationsförmåga och en serviceinriktad inställning
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
God datorkunskap
Du kommer i rollen som servicetekniker att ha direkt kundkontakt och representera vårt företag i alla externa sammanhang. Som servicetekniker kommer du att vara baserad på vårt kontor i Skogås men kan att ha möjlighet att utgå direkt hemifrån och anpassa ditt schema i viss utsträckning.
Om du är redo att ta dig an denna utmaning och bidra med din expertis inom ventilation, ser vi fram emot din ansökan idag!
Vi utbildar vår personal inom samtliga områden som krävs inom rollen och lägger därmed stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill växa med oss och utvecklas i din roll samt har ett stort engagemang.
Hemkomfort Svenska Hem och Miljö AB erbjuder dig:
Möjligheter till karriärutveckling
Utbildningsmöjligheter, både genom intern utbildning och externa kurser
Attraktivt bonussystem baserat på individuell prestation
Generöst friskvårdsbidrag på 5 000 SEK per år
Goda chanser till interna karriärbyten och nya roller
Telefon och dator via företaget vid behov
Möjlighet till förmånscykel
Sjukvårdsförsäkring för samtliga tillsvidareanställda
Känner du att denna roll passar dig? Ansök idag!
Om Hemkomfort Svenska Hem och Miljö AB
Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Arbetet utföres i huvudsakligen i befintliga villor/fastigheter i Stockholmsområdet med omnejd där vi arbetar mot både privat- och företagskunder.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: pontus.flygt@hemkomfort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemkomfort, Svenska Hem Och Miljö Aktiebolag
(org.nr 556475-7788), https://hemkomfort.se/
Lyftkransvägen 5 (visa karta
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142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB Jobbnummer
9947736