Servicetekniker Varberg
2025-08-14
Vill du ha ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik? Du arbetar på fältet och utgår hemifrån med servicebil. I tjänsten kommer du att arbeta med både problemlösning och service till företagets kunder.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och vill utvecklas. Troligtvis har du en teknisk gymnasieutbildning i bagaget. Du har tidigare erfarenhet av tekniskt arbete och/eller service i någon form. Kunskap inom el, mekanik och elektronik är starkt meriterande. Som person är du villig att lära dig nya saker, bra på att jobba både självständigt och i team. Du gillar tekniska utmaningar och är lite av en naturlig problemlösare. Du är bra på att ta olika typer av människor och du drivs av personlig utvecklig och att skapa win-win mellan dig och dina kunder. Du innehar B-körkort är flytande i svenska i tal och skrift samt behärskar engelska. Arbetstiderna är måndag till fredag 7-16, jour förekommer. Detta är en rekrytering och du blir anställd direkt av vår kund.
Vad erbjuder vi?
Nu erbjuder vi dig ett spännande arbete med mycket variation. Du kommer bli en del av ett arbetslag med bra samanhållning och mycket kunskaper. Dagligen kommer du att få träffa kunder och vara en del av att se till att deras vardag fungerar. Du erbjuds bland annat:* En anställning på ett företag världsledande i sin bransch* Utvecklingsmöjligheter* Flexibilitet och servicebil
• Marknadsmässig lön och jourtillägg
Vad innebär rollen?
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av service, förebyggande underhåll och reparation av automatiska entrélösningar. Arbetet bedrivs huvudsakligen på egen hand ute hos företagets kunder i Varberg med omnejd. Du är kundens kontaktperson och deras ansikte utåt i serviceorganisationen. Dina arbetsuppgifter som servicetekniker kommer bland annat att innebära:* Planera och prioritera serviceuppdrag
• Självständigt utföra service, underhåll och reparationer
• Rapportera utförda uppdrag till kund och den egna verksamheten
• Föreslå förbättrings- och/eller uppgraderingsåtgärder till kund
Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Emily Higgins.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
